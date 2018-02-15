الإحصاء: 18 مليون مشتغل يعملون بأجر نقدى مقابل 2.5 مليون صاحب عمل





كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بحث القوى العاملة عن الربع الرابع لعام 2017، أنه من إجمالى عدد المشتغلين خلال الفترة "أكتوبر – ديسمبر 2017"، بلغ عدد العاملين بأجر نقدى 18.086 مليون مشتغل بنسبة 69.7% من جملة المشتغلين البالغ عددهم نحو 26 مليون مشتغل.

وأوضحت البيانات أن عدد المشتغلين أصحاب الأعمال، بلغ 2.529 مليون مشتغل بنسبة 9.7%، فيما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.452 مليون مشتغل بنسبة 13.3% من إجمالى المشتغلين، لافتة إلى أن المشتغلين المساهمين فى أعمال مشروعات داخل الأسرة بدون أجر بلغ عددهم 1.896 مليون مشتغل بنسبة 7.3%.

وفى سياق متصل، أشار جهاز الإحصاء فى بياناته حول القوى العاملة فى مصر خلال الربع الرابع لعام 2017، إلى معـدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بمختلف أنواعه، مبيناً أن معدل المساهمة بشكل عام بالجمهورية بلغ 44.9% من جملة السكان 15 سنة فأكثر "44.5%، و45.2% فى الريف"، مقابل 45.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، و46.4% فى الربع الرابع لـ 2016.

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.461 مليون مشتغل بنسبة 21%، وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة فى المركز الثانى، حيث بلغ عدد المشتغلين به 3.481 مليون مشتغل بنسبة 13.4% من إجمالى المشتغلين.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن صباح اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة لـ11.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، مقابل 12.4% فى الربع المماثل من عام 2016، و 11.9% خلال الربع الثالث السابق له فى 2017، وقد بلغ إجمالى حجم قوة العمل "متعطلون ومشتغلون" بالربع الرابع لـ 2017، نحو 29.3 مليون فرد، منهم 26 مليون مشتغل و3.3 مليون عاطل.