الأمن الروسى يصفى إرهابيا أثناء مداهمة بجمهورية داغستان

الأمن الروسى يصفى إرهابيا أثناء مداهمة بجمهورية داغستانالخميس، 15 فبراير 2018 05:29 م
القوات الروسية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أفادت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، بتصفية إرهابى أثناء مداهمة فى جمهورية داغستان جنوبى روسيا.
وأوضحت الهيئة فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن وحدات من الأجهزة الأمنية الروسية شنت صباح اليوم عملية لمكافحة الإرهاب فى إحدى مناطق جمهورية داغستان.
وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين عناصر الأمن ومسلحين أثناء العملية، ما أدى إلى القضاء على أحدهم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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