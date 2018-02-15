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الأمم المتحدة: نتوقع استقبال السودان نحو 200 ألف لاجىء جديد من الجنوب

الخميس، 15 فبراير 2018 09:31 م
الأمم المتحدة: نتوقع استقبال السودان نحو 200 ألف لاجىء جديد من الجنوب لاجئين


الخرطوم (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أنها تتوقع وصول نحو 200 ألف لاجىء جديد من جنوب السودان إلى السودان هذا العام هربا من القتال الدائر فى بلدهم إضافة إلى انعدام الأمن الغذائى.

ومنذ اندلاع الحرب أواخر عام 2013 فى جنوب السودان الذى انفصل عن الشمال عام 2011، عبر 417 ألف جنوب سودانى إلى السودان وفق الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى آخر تقاريره أنه من المتوقع أن يصل نحو 200 ألف لاجىء جديد عام 2018.

وذكر التقرير أن "القتال المستمر ومحدودية المساعدات الإنسانية والمستويات الكبيرة من انعدام الأمن الغذائى تجبر المواطنين فى جنوب السودان على طلب اللجوء والأمان والحصول على الطعام والخدمات الأساسية فى البلدان المجاورة".

وأضاف أن "حكومة السودان تحافظ على سياسة الحدود المفتوحة فى ما يخص اللاجئين وضمان الدخول بدون قيد والحماية الفورية والأمان ضمن حدود السودان". 


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