الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 2300 مدنى فى أفغانستان عام 2017

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 2300 مدنى فى أفغانستان عام 2017الخميس، 15 فبراير 2018 08:03 ص
انفجار فى أفغانستان - أرشيفية
أ ف ب
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سقط حوالى 2300 مدنى بين قتيل وجريح فى عمليات انتحارية وهجمات فى أفغانستان عام 2017، فى أعلى حصيلة تسجلها الأمم المتحدة حتى الآن فى هذا البلد.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة افغانستان فى تقريرها السنوى حول الضحايا المدنيين الصادر الخميس أن 57 عملية انتحارية وغيرها من الاعتداءات أسفرت بصورة إجمالية عن سقوط 605 قتلى و1690 جريحا بزيادة 17% عن العام السابق، لتصبح الاعتداءات مع الألغام وغيرها من المتفجرات السبب الأول لسقوط القتلى والجرحى نتيجة النزاع فى أفغانستان، تليها المعارك البرية.
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