الأحد .. مكتبة الاسكندرية تعقد ندوة حول مواجهه التحديات الراهنة

الأحد .. مكتبة الاسكندرية تعقد ندوة حول مواجهه التحديات الراهنةالخميس، 15 فبراير 2018 11:47 م
مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تعقد مكتبة الاسكندرية، لقاء عام مفتوح تحت عنوان "أنت الأمل" بهدف حث الشعب المصري على المشاركة والمساهمة بإيجابية، ومواجهة التحديات الراهنة التي تحيط بالدولة والمواطنين، وذلك يوم الأحد الموافق 18 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية.
ويتحدث في اللقاء عدد من رموز المجتمع في مختلف الاتجاهات، لاستعراض أهم التحديات التى تواجه مصر حاليا على رأسها مكافحة الارهاب ، و وضع أليات المواجهه من حلال أراء عدد من رموز المجتمع والمثقفين.
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