الأحد .. مكتبة الاسكندرية تعقد ندوة حول مواجهه التحديات الراهنة

ويتحدث في اللقاء عدد من رموز المجتمع في مختلف الاتجاهات، لاستعراض أهم التحديات التى تواجه مصر حاليا على رأسها مكافحة الارهاب ، و وضع أليات المواجهه من حلال أراء عدد من رموز المجتمع والمثقفين.