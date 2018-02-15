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الأجهزة الأمنية تلقى القبض على المتهمين بقتل نجار بالبحيرة

الخميس، 15 فبراير 2018 10:50 م
الأجهزة الأمنية تلقى القبض على المتهمين بقتل نجار بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط المتهمين بقتل نجار بالدلنجات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد وصول شلبى ع س 61 سنة ومقيم بقرية اطلميس التابعة لدائرة المركز وتم تحويله لمستشفى خاص بمدينة دمنهور وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبسؤال نجله "محمد" اتهم كلا من رامى م ع، ياسر ع ع، عبد الصمد ع، هارب بالتعدى على والده بالعصى والشوم عقب الانتهاء من جلسة عرفية مع المتهمين وجيرانهم بالمنزل، حيث تم الحكم فيها عليهم بسداد مبلغ 200 ألف جنيه وخفضت إلى 80 ألف جنيه، مضيفًا أن المتهمين قاموا بالاعتداء على والده عقب سدادهم المبلغ المقرر بالجلسة العرفية مع جيرانهم .

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين الأول والثانى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2900 جنح مركز شرطة الدلنجات وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 


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