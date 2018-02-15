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"اضبط مخالفة".. مياه الأمطار تحاصر وحدة الديبة الصحية ببورسعيد.. صور

الخميس، 15 فبراير 2018 04:05 ص
"اضبط مخالفة".. مياه الأمطار تحاصر وحدة الديبة الصحية ببورسعيد.. صور مياه الأمطار تحاصر وحدة الديبة الصحية ببورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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يرصد "اليوم السابع" مياه الأمطار التى تحاصر وحدة الديبة الصحية التى تقع غرب بورسعيد فضلا عن أسلاك الكهرباء العارية الممتدة على رصيف الوحدة وسقوط أحد أعمدة الإنارة بسبب الرياح الشديدة نتيجة "النوات" البحرية مما يعرض حياة الأطفال والعاملين بها لخطرا داهم على صحتهم .

 

وتقول سهام مسعد مشرفة التمريض بوحدة الديبة الصحية ببورسعيد لـ"اليوم السابع" أن الوحدة تحاصرها مياه الأمطار الأمر الذى دفع العاملين بنقطة الإسعاف وعدد من الأهالى بردم بعض الطرق المؤدية للوحدة الصحية حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم واستقبال المرضى.

 

وأضافت سهام أن الوحدة تعانى من وجود أسلاك كهرباء مكشوفة وممتدة على الرصيف فضلا من سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح الشديد التى تتعرض لها قرية الديبة بسبب "النوات" وانخفاض منسوب سطح البحر.

 

وحذرت  سهام من عبث الأطفال بأسلاك الكهرباء العارية حرصا على حياتهم وحياة العاملين حتى لا يتعرضوا للخطر.

 

وناشد الأهالى والعاملين بالوحدة الصحية العميد أيمن سرى رئيس حى غرب بالتدخل العاجل لشفط المياة التى تحاصر الوحدة ورفع عمود الإنارة الذى سقط أرضا بجوار ها ومعالجة الأسلاك العارية للحفاظ على أرواح وسلامة الأهالى والعاملين بالوحدة .

 

 

وحدة الديبة الصحية ببورسعيد
وحدة الديبة الصحية ببورسعيد

 

جانب من أسلاك الكهرباء العارية على الرصيف
جانب من أسلاك الكهرباء العارية على الرصيف

 

سقوط أحد الأعمدة وسط مياه الأمطار
سقوط أحد الأعمدة وسط مياه الأمطار

 

كارثة تحيط بوحدة الديبة الصحيحة
كارثة تحيط بوحدة الديبة الصحيحة

 


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