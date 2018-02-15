اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثى ومجهولين فى صنعاء

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أغلقت مليشيا الحوثى الشوارع المؤدية إلى جولتى الكميم والرويشان فى حى حدة وسط صنعاء وبدأت حملة دهم وتفتيش بعد اشتباكات عنيفة مع مجهولين فى حى حدة بصنعاء.



ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، عن مصادر قولها إن الاشتباكات تركزت فى جولتى الكميم والرويشان فى حى حدة أرقى أحياء صنعاء.

واستقدمت ميلشيا الحوثى تعزيزات مدرعة إلى حى حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.