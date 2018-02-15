اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثى ومجهولين فى صنعاء

اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثى ومجهولين فى صنعاءالخميس، 15 فبراير 2018 02:01 ص
العنف فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
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أغلقت مليشيا الحوثى الشوارع المؤدية إلى جولتى الكميم والرويشان فى حى حدة وسط صنعاء وبدأت حملة دهم وتفتيش بعد اشتباكات عنيفة مع مجهولين فى حى حدة بصنعاء.
ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، عن مصادر قولها إن الاشتباكات تركزت فى جولتى الكميم والرويشان فى حى حدة أرقى أحياء صنعاء.
واستقدمت ميلشيا الحوثى تعزيزات مدرعة إلى حى حدة وسط صنعاء بعد اشتداد الاشتباكات.
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عدد الردود 0
بواسطة:
د. هاشم الفلالى
المعالجات التى تمت
توترات خطيرة لم تنتهى بعد رغم كافة تلك المعالجات التى تمت من اجل الاستقرار، والذى لم يصل إلى أيا من تلك الاوضاع المنشودة التى تحقق الحد الادنى من الاصلاح الذى يؤدى بالتالى إلى الدعم المعنوى بان هناك مسارا جديدا قد اصبح سوف يفضى إلى افضل ما يمكن تحقيقه من استقرار تشهده هذه المجتمعات التى انقلبت فيها الاوضاع رأسا على عقب، ولابد من ايجاد الحلول المناسبة والمدعمة لما تنشده الشعوب فى ما يحقق لها الامن والامان والمسار الصحيح نحو الحاضر المستقر سياسيا والذى ينعكس على باقى المجالات والميادين، وبالتالى على مستويات معيشية افضل، برفع المعاناة على المدى القصير، وتحقيق الرخاء والاذهار على المدى البعيد. إن مشكلات المنطقة فى غاية الصعوبة والتعقيد، ولكنها لا تعصى على الحل وايجاد افضل المعالجات، إذا ما اصبح هناك التعاون المطلوب من الجميع