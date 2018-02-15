استقالة محافظ البنك المركزى التونسى بعد طلب من رئيس الوزراء





(رويترز)

قال محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى، الأربعاء، إنه استقال ممهدا بذلك الطريق أمام رئيس الوزراء يوسف الشاهد لتعيين مسؤول بالبنك الدولى فى المنصب.

ومتحدثا على شاشة تلفزيون الدولة قال العيارى (84 عاما) إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء ليتيح المجال أمام "جيل جديد من المحافظين". وشكره الشاهد، الذى كان يقف إلى جوار العياري، على عمله فى خدمة تونس أثناء "مرحلة صعبة جدا".

وقالت الحكومة الأسبوع الماضى إنها تريد عزل العيارى وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على تلك الخطة اليوم الخميس، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي. ويشغل العيارى منصب محافظ البنك المركزى منذ 2012.