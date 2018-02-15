ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام جلسة نهاية الأسبوع





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 863.784 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 80.1 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.3 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% عند مستوى 2664 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14882 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 852 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير 36 شركة.