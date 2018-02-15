"إيه أكتر حاجة بتخوفك من التكنولوجيا".. موضوع حلقة اليوم من "يلا أونلاين"





كتب حسن رمضان

تناقش حلقة اليوم الخميس، من برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو نغم إف إم، أسباب خوف المستخدمين من التعامل مع التكنولوجيا، وأكثر الأشياء التى تثير مخاوفهم، حينما يستخدمونها، كما يستعرض البرنامح مجموعة من الأخبار التكنولوجية، بجانب فقرة تكنولوجيا المشاهير.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.