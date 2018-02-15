أول وفد تجارى من أوزبكستان يزور مصر.. ويوقع بروتوكول مع جمعية رجال الأعمال





كتب هانى الحوتى

يزور مصر أول وفد تجارى من جمهورية أوزبكستان، لبحث زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لإقامة استثمارات مشتركة.

وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الخميس، لقاءً مع الوفد بمشاركة السفير عثمانوف أيبك سفير جمهورية أوزبكستان بمصر، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية بالجمهورية المشاركة بالوفد، كما عقدت لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات المصرية.

ويضم الوفد التجارى من أوزبكستان ممثلين من الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية بجمهورية أوزبكستان، والتى تضم 60 شركة تابعة تعمل فى مجالات المحولات الكهربائية، صناعة الكابلات، الألواح الشمسية، لمبات الليد والأجهزة المنزلية، وتصدر لأكثر من 20 دولة.