أهالى أولاد صقر بالشرقية: 15 ألف فدان بأولاد صقر تروى بمياه الصرف





الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب المزارعون بـ3 جمعيات زراعية بالوحدة المحلية بالفرايحة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية رئيس الوزراء ووزير الرى، بتوصيل مياه الرى لأراضيهم التى تأثرت من ريها بمياه الصرف الصحى.

وأعرب المزارعون عن أملهم فى استجابة المسئولين لمطالبهم وفتح مياه الرى فى ترعة الشوافين والتى تم إغلاقها منذ أكثر من 30 عاما.

"اليوم السابع" التقى المزارعين واستمع لمأساتهم، وقال محمد إبراهيم سلامة 55 سنة مزارع من قرية ابو حجى إن زمام وحدة الفرايحة المحلية للأراضى الزراعية يزيد عن 15 ألف فدان لا تصلهم مياه الرى مطلقا، ويضطر المزارعزن إلى رى أراضيهم من مياه بحر حدوث الذى يحمل مياه الصرف الصحى لمحافظة الدقهلية، وهذا نتج عنه العديد من المشاكل الصحية والبيئية رغم أن الترع موجودة بين طيات الاراضى الزراعية لكنها تفتقر الى مياه الرى فلا تصلها مياه النيل مطلقا سواء كان صيفا او شتاء



وأضاف أن ادارة الرى قامت بإغلاق مياه النيل عند ترعة الشوافين وتركوا الترعة فارغة من أمام اراضينا وكأننا ليسوا لنا حق فى مياه النيل كباقى المصريين

وهذا جعل اراضينا طبلت وبدأت جودتها وخصوبتها تقل بسبب ريها بمياه الصرف وعدم وجود وسيلة لصرف المياه من الأراضى.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الرى بتوصيل مياه الرى إلى الـ15 ألف فدان الذين حرموا مياه الرى منذ أكثر من 30 سنة، كما طالبوا وزير الصحة بنزول لجان لفحص الأهالى وتقديم العلاج لهم.



من جانبه أكد رضا مهدى رئيس المنطقة المركزية لمياه الرى بمحافظة الشرقية، ان منطقة شمال الشرقية تعانى من فقر مياه النيل وأن المزارعين يعتمدون على رى أراضيهم من مياه بحر حدوث.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مياه بحر حدوث هى مياه صرف زراعى واستعمالها لا يؤثر اطلاقا على خصوبة الاراضى الزراعية كما أنها لا تؤثر على انتاجية الأراضى.



احد المزارعين يتحسر هلى مياه الرى



المزارعين يتحدثون عن مشاكلهم مع الرى



عمدة قرية ابو حجى ورئيس الجمعية الزراعية



محرر اليوم االسابع مع المزارعين