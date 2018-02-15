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أمريكا: نتابع التطورات السياسية فى جنوب أفريقيا "باهتمام"

الخميس، 15 فبراير 2018 03:01 ص
أمريكا: نتابع التطورات السياسية فى جنوب أفريقيا "باهتمام" رئيس جنوب أفريقيا المستقيل


(رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إنها تتابع التطورات السياسية فى جنوب أفريقيا "باهتمام" بعد استقالة الرئيس جاكوب زوما تحت ضغط من حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية "نعلم باستقالة زوما ونتابع التطورات السياسية الجارية فى جنوب أفريقيا باهتمام... هذا شأن داخلى يعبر عن إرادة القيادة المنتخبة لجنوب أفريقيا".

وتابع سكان جنوب أفريقيا خطاب رئيس بلادهم الذى قدم فيه استقالته منذ ساعات قليلة، حيث أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، استقالته "بمفعول فوري"، ليرضخ بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطنى الأفريقي.

وقال زوما فى مداخلة عبر التلفزيون: "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أننى على خلاف مع قيادة حزبي".

ورغم ذلك قال زوما (75 عاما) فى خطاب الوداع الذى استمر 30 دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التى دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب فى ديسمبر، مضيفا :"لهذا اتخذت قرار الاستقالة من رئاسة الجمهورية ليسرى فورا".

 

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