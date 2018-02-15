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الخميس، 15 فبراير 2018 07:38 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تواصل تعافيها صباحا وإيرباص تتألق

الخميس، 15 فبراير 2018 01:50 م
أسهم أوروبا تواصل تعافيها صباحا وإيرباص تتألق البورصة


رويترز
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واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للجلسة الثانية اليوم، الخميس، بعدما تجاهل المستثمرون ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة وحولوا تركيزهم مجددا إلى الأرباح القوية لشركات، من بينها إيرباص أكبر شركة طيران أوروبية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5% ليبلغ أعلى مستوياته فى أسبوع، وما زال المؤشر الرئيسى للأسهم الأوروبية منخفضا 6.5% من أعلى مستوياته فى عامين ونصف العام والذى بلغه فى 23 يناير.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية السوق للارتفاع مع تحقيق أسهم الموارد الأساسية والشركات الصناعية والتكنولوجية أفضل أداء لتتعافى من الخسائر الكبيرة التى تكبدتها الأسبوع الماضى.

وكانت أرباح الشركات محور الاهتمام الرئيسى مجددا، حيث شكلت نتائج الأعمال القوية قوة الدفع لأكبر الأسهم الرابحة وهى ايرباص وإبسن وايجون وشنايدر إليكتريك.

وقفزت أسهم ايرباص 8.8 % بعد أن فاقت أكبر شركة طيران أوروبية توقعات الأرباح ونتائج الأعمال على الرغم من أنها تحملت مصاريف جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو تتعلق بطائرتها العسكرية إيه400إم.

وصعدت أسهم شركة التأمين الهولندية ايجون 4.4 % بعد أن حققت ارتفاعا فى صافى الربح الفصلى إلى المثلين وزادت تقديراتها للأرباح المستقبلية بفضل خفض ضريبى فى الولايات المتحدة حيث تمارس 60 % من نشاطها.

ومن بين كبار الخاسرين سهم نستله الذى بلغ أدنى مستوى له فى عشرة أشهر، حيث انخفض 2.4 % بعد أن حققت شركة صناعة الأغذية السويسرية العملاقة نموا ذاتيا هو الأضعف منذ بدأت تسجيل ذلك المعيار فى 1996.

وبحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسى 1.28 % والمؤشر داكس الألمانى 0.7 % والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.6%.

 

 


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