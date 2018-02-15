أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 15-2-2018.

البورصة توقف التداول على 11 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، بنك قطر الوطنى الأهلى، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مصر للأسمنت-قنا، السويس للأكياس، العالمية للاستثمار والتنمية، بالم هيلز للتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الدولية للمحاصيل الزراعية.



البورصة تربح 10.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 863.784 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 80.1 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.3 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% عند مستوى 2664 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14882 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 852 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير 36 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.08 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.23 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 36.55 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 55.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%

- مصر للأسمنت - قنا بسعر إغلاق 34.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 10.84 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%

- السويس للأكياس بسعر إغلاق 24.61 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%

- العربية للخزف – سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.37 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.37 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.61 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.17%