أزمة مياه الشرب تضرب قرية شهامة بمركز إدفو فى أسوان





أسوان – صلاح المسن

أزمة مياه شرب تشهدها قرية الشهامة بوادى الصعايدة التابع لمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان ، نتيجة لعدم انتظام وصول فناطيس مياه الشرب التى يتم الدفع بها لأهالى القرية، رغم وجود شبكة مياه شرب بكل المنازل مرتبطة بمرشح مياه الشرب الذى يأخذ من مياه ترعة وادى الصعايدة ولكن الأهالى يشكون من ملوحة هذه المياه.

يقول محمود عبد العزيزمن أهالى قرية الشهامة ، أن فناطيس مياه الشرب لا تنتظم فى مواعيدها حيث يتم توريد خمس جنيهات من كل أسرة شهرياً، ولكن لا تأتى سيارة المياه إلا أيام قليلة جداً ، وأن الأهالى لا يعتمدون عليها بشكل أساسى حيث يتم شراء احتياجاتهم من مياه الشرب مطالبين بتوفير سيارات مياه شرب بشكل يومى تغطى كافة أهالى قرية الشهامة وتغطى كافة شوارع القرية ومطالبين بوضع حلول جذرية لمشكلة مياه الشرب بقرية الشهامة .

ويضيف محمود عيسى من أهالى قرية الشهامة ، أن مشكلة مياه الشرب بالمنازل غير صالحة وأن مرشحات مياه الشرب تسحب المياه من ترعة وادى الصعايدة ، فضلا عن أن هذه المرشحات لا تعمل بانتظام

وتؤكد " أم حمادة " من أهالى قرية الشهامة أن مياه الحنفيات بالمنازل بها نسبة ملوحة عالية، وأن القرية تعيش مأساة حقيقة فى انتظار المياه وأن جراكن مياه الشرب المخصصة لكل أسرة ،لا تكفى لغسيل الأوانى والشرب والطبخ وكافة أغراض المنزل فضلاً عن إحتياجات أضافت أن الثروة الحيوانية والداجنة ، وثمن الجركن يقارب على الثلاثة جنيهات وأنهم يضطرون لجلب إحتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب من أماكن بعيدة

ويرى " الحاج عبده " من أهالى قرية الشهامة ، أن الأهالى يدفعون ثمن مياه الشرب من جيبوهم بشكل مضاعف ، ويحملون الجراكن ليلاً ونهاراً ، مطالبا بانتظام الدفع بفناطيس مياه الشرب ، و ضرورة مد مواسير مياه شرب من نهر النيل مباشرة لسكان قرية الشهامة بوادى الصعايدة بدلا من شبكة مياه الشرب الحالية . بمعنى أن يتم ربط مرشح المياه بخط مياه رئيسى جديد من نهر النيل وليس من ترعة الرى كما هو قائم حاليا ومنذ بداية مشروع قرى وادى الصعايدة فى نهاية التسعينات

من جهته قال المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمراقبة مصر العليا للتنمية والتعاون لمنطقة وادى الصعايدة ووادى النقرة وأبو سمبل أن مشكلة تسهيل مياه الشرب للمواطنين ، من أهم المشاكل الجماهيرية التى نسعى لحلها ، مؤكداُ على أنه تم عرض تطوير مرشحات مياه الشرب بقرى وادى الصعايدة على منظمة الإيفاد الدولية حيث وعدوا بإجراء عملية رفع كفاءة لهذه المرشحات.

وأضاف المهندس حمدى الكاشف أن تكلفة مد خط مياه شرب من نهر النيل مباشرة لقرى وادى الصعايدة تقدر بنحو 90 مليون جنيه.



قرية الشهامة بإدفو



وادى الصعايدة بمركز إدفو



معاناة الأهالى من نقص مياه الشرب



جراكن فى الشوارع فى انتظار فناطيس مياه الشرب