أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2018

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2018الخميس، 15 فبراير 2018 11:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-2-2018، وجاءت أبرزها قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 203،202 لسنة 2018، بإيقاف استفادة 3 عملاء من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وهم الأكواد الموحدة 500934، 441868، 597286.
الرقابة المالية توقف 3 أكوادأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 203،202 لسنة 2018، بإيقاف استفادة 3 عملاء من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وهم الأكواد الموحدة 500934، 441868، 597286.
وينص قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017، على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
البورصة توقف التداول على 11 سهم
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، بنك قطر الوطنى الأهلى، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مصر للأسمنت-قنا، السويس للأكياس، العالمية للاستثمار والتنمية، بالم هيلز للتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الدولية للمحاصيل الزراعية.
البورصة تربح 10.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 10.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 863.784 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 80.1 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.3 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% عند مستوى 2664 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14882 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 852 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.
وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير 36 شركة.
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