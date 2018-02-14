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"FBI": لا دوافع إرهابية وراء إطلاق النار أمام مقر وكالة الأمن القومى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:19 م
"FBI": لا دوافع إرهابية وراء إطلاق النار أمام مقر وكالة الأمن القومى الشرطة الأمريكية - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلن مسؤول فى مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آي" أن إطلاق النار الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر وكالة الأمن القومى الأمريكية، بعد محاولة سيارة اقتحام مدخل الوكالة، لا يبدو إنه "مرتبط بالارهاب".

وقال غوردون جونسون المكلف بالتحقيق فى الحادثة، إنه تم اعتقال ثلاثة اشخاص كانوا داخل السيارة وقد نقل أحدهم إلى المستشفى للعلاج.

 

 

        


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FBI

إطلاق النار

وكالة الأمن القومى

امريكا



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