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20 فبراير.. تكريم منى زكى والنجم الأمريكى دانى جلوفر بمهرجان أفلام المرأة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 02:00 ص
20 فبراير.. تكريم منى زكى والنجم الأمريكى دانى جلوفر بمهرجان أفلام المرأة الفنانة منى زكى


كتب محمود راغب
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يكرم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثانية التى تحمل عنوان "جميلة بوحيرد- امرأة ملهمة ومناضلة" والتى تبدأ فعالياتها فى الفترة من 20-26 فبراير 2018 بمدينة أسوان، النجم العالمى دانى جلوفر الذى يشارك بفيلم قصير فى المهرجان، والفنانة منى زكى التى تناولت العديد من قضايا المرأة فى أفلامها السينمائية، وعددا من الشخصيات النسائية الشهيرة منها المنتجة ماريان خورى، والمخرجة عطيات أبنودى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله.

 

وتترأس السفيرة مرفت تلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والمجلس القومى للمرأة. وتحمل الدورة الثانية للمهرجان عنوان "جميلة بوحيرد - امرأة ملهمة ومناضلة" تكريما لها وإعزازا بدورها النضالى، والسعى لتعميق العلاقات مع الأشقاء الجزائريين. ويشارك فى المهرجان ضيوف من أكثر 30 دولة منهم فنانين ومسئولين عن السينما فى عدد من دول العالم.

 

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الأولى كان بمثابة أول مهرجان سينمائى دولى يهتم بالمرأة وقضاياها وإبداعها وتمكينها فى مصر.

 


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