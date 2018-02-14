12 مؤسسة خيرية بالأقصر يدشنون مبادرة "نعيشها صح" لنشر ثقافة التبرع بالدم

12 مؤسسة خيرية بالأقصر يدشنون مبادرة "نعيشها صح" لنشر ثقافة التبرع بالدمالأربعاء، 14 فبراير 2018 07:00 ص
تبرع بالدم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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دشنت 12 جمعية ومؤسسة خدمية وتنموية بمحافظة الأقصر، مبادرة "نعيشها صح" لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز ثقافة التطوع، وذلك فى مبادرة هى الأولى من نوعها بمحافظة الأقصر.
ومن جانبه صرح عبد الرؤوف عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع الأقصر، والمتحدث الإعلامى للمبادرة، إن المبادرة تهدف لتعزيز ثقافة التطوع ونشر ثقافة التبرع بالدم، وأهميتها القصوى للمواطنين وربط المجالات المتعلقة بالقطاع الصحى بالمحافظة، فضلا على تعزيز السلوك الإيجابى من أجل مجتمع افضل صحياً.
وأضاف عبد الرؤوف عبد القادر – فى بيان صحفى - أن تلك المبادرة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركين مستقبلا للحصول على عمل مشترك يتم استخدام طاقات العاملين فى المؤسسات الشريكة فيه لخدمة وتنمية وتطوير المجتمع الاقصرى،على المدى القريب والبعيد.
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