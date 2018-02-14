‎شيخ الأزهر يلتقى مدير المعهد السويدى فى الإسكندرية لبحث سبل التعاون





الإسكندرية- هناء أبو العز

التقى مساء أمس، بيتر ويدروود مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الرؤى حول أهمية الحوار.

و‎أشاد ويدروود بأهمية دور الإمام الأكبر والمؤتمرات الأخيرة التى عقدها الأزهر؛ "التسامح والعيش المشترك" والذى عقد بمارس ٢٠١٧، ومؤتمر نصرة القدس الذى عقد يناير الماضى. ‎كما أبدى مدير المعهد سعادته بمشاركة كثير من علماء الأزهر فى عديد من مؤتمرات المعهد السويدى بالإسكندرية.

من جانبه علق ويدروود على أهمية الحوار قائلاً؛ "يواجه كل من أوروبا والشرق الأوسط تحديا أمام الاستقطاب والتعصب المتزايد، ولذلك فإن العلاج الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار وتعزيز احترام حرية العقيدة كجزء من حق كل إنسان".

ومن المتوقع أن يستمر التعاون بين الأزهر الشريف والمعهد السويدى، خاصة فيما يتعلق بالقدس، العيش المشترك وحوار الثقافات.