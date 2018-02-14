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وكيل وزارة البترول: لدينا برامج طموحة لتطوير القطاع البشرى بالقطاع

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:54 م
وكيل وزارة البترول: لدينا برامج طموحة لتطوير القطاع البشرى بالقطاع جانب من مؤتمر "إيجبس 2018"


كتب أحمد أبو حجر
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قال أسامة مبارز  وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفنى، إن "مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، هو مشروع جدى ويجرى تنفيذه حالياً، وإذا أردنا أن نتحدث عن الإنجاز الحقيقى للمشروع حتى الآن، هو المرحلة الثانية من تطوير القطاع التى بدأت فى أبريل 2017"، لافتا إلى أنه يكفى أن نذكر أننا قمنا بتغطية كافة البرامج وقمنا بوضع مبادرات إعادة الهيكلة ولمسنا النجاح السريع لبرنامج البحث والاستكشاف.

وأضاف خلال جلسات مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2018": "نحن حاليًا فى مرحلة إعادة هيكلة القطاع، وعند عمل هذه الهيكلة وضعنا فى اعتبارنا أن تكون مستقلة ماديًا ومسئولة محاسبيًا، وأن يتحول القطاع إلى كيان تجارى وليس كيان حكومى"، مشيرًا إلى هيكلة الطاقة البشرية فى القطاع من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومراجعة خطط البرنامج باستمرار ووضع النظم وتقييم العاملين مع تغيير أسلوب التفكير واتخاذ القرار.

على جانب آخر، قال محمد شيمى رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، " إذا كنا نبحث عن مستقبل أفضل لقطاع البترول والغاز فلابد أن يتم تطبيق برنامج التطوير، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقة البشرية، ونقوم بتحليل البيانات عن الطاقة البشرية بهدف تقييمهم والتوصل لأفضل النتائج، وهو من أفضل النجاحات فى عام 2017، وقد بدأنا بالفعل فى تحليل بيانات 450 شخصًا من الإدارات العليا، وتقييم أدائهم، وتقسيمهم ما بين مديرين عموم ونواب ورؤساء شركات وحرصنا على عمل تقييم حقيقى".

وتابع: "فيما يتعلق ببرنامج السلامة والصحة المهنية بدأنا فى عمل تقييم لاختيار  70 شخص من العاملين لتدريبهم لمدة سنتين بهدف وضع الأسس فى هذا المجال وتوزيعهم على القطاع لتعميم الاستفادة"، لافتا إلى أن تطوير قطاع البترول يعتمد بشكل اساسى على العاملين به لأن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو المستقبل.


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