وكيل تعليم الغربية: 56 مدرسة تدخل الخدمة فى بداية الفصل الثانى بالمحافظة





الغربية عادل ضرة

أكد الشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع" أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك 56 مدرسة إنشاء جديد وإحلال كلى وإحلال جزئى وصيانة بسيطة دخلت الخدمة فى بداية الفصل الدراسى الثانى بإجمالى 887 فصلا على مستوى الإدارات العشر ساعدت فى تخفيف الكثافة فى الفصول، ونحاول بقدر المستطاع إيجاد مساحات لإنشاء مدارس جديدة.

وأضاف أن المديرية تسير فى خط متوازى لإيجاد بديلة للمدارس باستغلال مدارس التعليم الفنى داخل المدن الكبرى بتوفير مساحات لها خارج الكتلة السكنية ومنها مدارس ناصر الثانوية الزراعية بطنطا ونقلها لمنطقة سبرباي، ومدارس الثانوية الفنية بالمحلة والتى سيتم نقلها على أرض خارج الكتلة السكنية بعد حصول محافظ الغربية على موافقة وزير الأوقاف بالحصول على 9أفدنة ملك الهيئة واستغلال مدراس التعليم الفنى فى إنشاء مدارس للتعليم الأساسى والإعدادى والثانوى لتخفيف العبء عن الطلاب فى الانتقال لمسافات بعيدة.