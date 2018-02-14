وكالة الأمن القومى الأمريكية: لا تهديد أمنى عقب حادث إطلاق النار قرب مقرنا

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قالت وكالة الأمن القومى الأمريكية اليوم الأربعاء إن الأوضاع تحت السيطرة ولا يوجد تهديد أمنى، عقب حادث إطلاق النار الذى وقع فى وقت سابق اليوم قرب مقرها بولاية ميريلاند.

وأضافت الوكالة الأمنية - حسبما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن الشرطة التابعة لها وقوات إنفاذ القانون المحلية يتعاملون مع الحادث الذى وقع عند إحدى البوابات الأمنية الخاصة بالسيارات.



وذكرت الشبكة أن السلطات أغلقت طريقا سريعا فى إطار تحقيقات الشرطة، وأن مقطعا مصورا أظهر سيارة موقوفة عند البوابة الأمنية للوكالة وعليها آثار طلقات نارية فيما تواجدت آثار دماء على الأرض، مضيفة أنه يتضح اصطدام السيارة بالحاجز الأمنى.