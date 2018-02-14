وفد من جمعية أهالينا بالأقصر يتبرعون لدعم مستشفى علاج الأورام بالمجان





الأقصر – أحمد مرعى

تبرع وفد من جمعية أهالينا الخيرية بمحافظة الأقصر، لصالح مستشفى علاج الأورام بالمجان بمبلغ مالى، لمواصلة دور المستشفى فى مسيرته المجانية لعلاج مرضى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار حملات التبرعات التى يقدمها أبناء الصعيد والمؤسسات الخيرية بالأقصر.

وقام وفد جمعية أهالينا التى تتخذ من مدينة القرنة مقراً لها، بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، وذلك للوقوف على طبيعة العلاج والخدمات الطبية المجانية التى تقدم للمرضي، واستمعوا لشرح من فريق العلاقات العامة بالمستشفى عن كافة تفاصيل المرحلة الثانية التى تم افتتاحها مؤخراً لتقديم خدمات متكاملة للمرضى بغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة العالمية، وغرف إقامة للمرضى وذويهم بجانب العناية المركزة التى تضاهى المستشفيات العالمية.

وفى نهاية الجولة قام أعضاء جمعية أهالينا بتقديم تبرع مادى لاستكمال مسيرة علاج المرضى من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، بهدف استكمال المراحل المقبلة، مؤكدين على استمرار دعمهم للمستشفى التى تعد أول صرح طبى مجانى لعلاج السرطان فى الصعيد بالمجان.