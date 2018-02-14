وزير الخارجية الكويتى: 30 مليار دولار تعهدات دولية لإعادة اعمار العراق





وكالات الأنباء

أبلغ وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الصباح مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء أن العراق تلقى من حلفائه تعهدات للاستثمار والتنمية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله "30 مليار دولار إجمالى إسهامات الدول المشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار العراق".

وشارك مانحون ومستثمرون فى مؤتمر فى الكويت لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية، مع خروج البلاد من حرب مدمرة ضد تنظيم داعش الذى سيطر على نحو ثلث العراق.

وكانت أعلنت كل من الإمارات والسعودية والكويت تقديم مساعدات مالية مهمة مساهمة منها فى الجهد الدولى لإعادة اعمار العراق، فى وقت تضع فيه حرب البلاد مع تنظيم "داعش" المتطرف أوزارها.

وأعلن أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية تقديم بلاده دعما جديدا بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة فى الجهد الدولى لإعادة اعمار العراق، وأوضح قرقاش، فى كلمته خلال مشاركته على رأس وفد الإمارات فى أعمال "مؤتمر الكويت الدولى لإعادة اعمار العراق"، أن الدعم يشمل 250 مليون دولار أمريكى عبر صندوق أبوظبى للتنمية لمشاريع البنية التحتية و100 مليون دولار لدعم الشركات الإماراتية فى مشاريع قطاع الكهرباء فى العراق و100 مليون دولار لدعم وتحفيز الصادرات الإماراتية إلى العراق، إضافة إلى 50 مليون دولار لدعم عمليات الهلال الأحمر الإماراتى فى جهودها الإنسانية ومشاريعها الخيرية فى المناطق الأكثر تأثرا بإرهاب داعش.

كما لفت الوزير، إلى جهود القطاع الخاص الإماراتى فى إعادة اعمار العراق، وعلى رأسها "مشروع تطوير معسكر الرشيد"، الذى يقدر بـ5 مليارات دولار ويوفر فرص عمل مطلوبة إضافة إلى بنية تحتية حديثة فى العاصمة العراقية، مشيرا إلى استثمار "شركة موانئ دبى العالمية" فى تطوير ميناء أم قصر والذى يقدر بـ500 مليون دولار ومشاريع أخرى من القطاع الخاص.

بدورها، أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مليار دولار لإعادة الاعمار عن طريق الصندوق السعودى للتنمية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق.

هذا وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى نفس المؤتمر، تقديم بلاده قرضا بقيمة مليار دولار للحكومة العراقية، ومليار دولار آخر كاستثمار مباشر للمساعدة فى إعادة الاعمار، وأضاف أمير الكويت، أن هناك تعاونا من الأسرة الدولية والبنك الدولى لاعمار العراق.

ويقام المؤتمر فى وقت تضع فيه حرب العراق مع تنظيم "داعش"، أوزارها فى خضم ما خلفته تلك الحرب من خسائر بشرية ومادية، إذ يعمل العراق على إعادة اعمار مناطق الصراع وإقامة المشاريع التنموية والإنسانية الكفيلة برعاية ضحايا الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية فى البلاد.