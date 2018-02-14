وزير الإعلام العمانى: المشاركة المصرية الأكبر فى معرض مسقط الدولى للكتاب





مسقط - محمد سعد

عقد الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام العمانى رئيس لجنة معرض مسقط الدولى للكتاب اليوم مؤتمرًا صحفيًا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، استعرض فيه تفاصيل فعاليات ومناشط الدورة 23 لمعرض مسقط الدولى للكتاب التى ستنطلق فى 21 من الشهر الجارى تحت رعاية محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدى وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وقال وزير الإعلام العمانى، إن مدينة صلالة ستكون ضيف شرف على المعرض هذا العام، موضحا أن هناك فعاليات ضمن برنامج ثقافى وفكرى وفنى أُعد خصيصا للاحتفاء بهذه المناسبة طيلة أيام المعرض.

وأشار وزير الإعلام العمانى، إلى أن المشاركات فى المعرض بلغت هذا العام 783 مشاركة منها 603 دور نشر تشارك بشكل مباشر و 180دار نشر بشكل غير مباشر أو ما يعرف بالتوكيلات و و الأمر الذى يؤكد بشكل ملموس على أهمية هذا المعرض على خارطة المعارض الدولية، مستشهدًا فى الوقت نفسه بتصنيف اتحاد الناشرين العرب لمعرض مسقط الدولى للكتاب على أنه واحد من أهم معارض الكتاب على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور عبد المنعم، أن عدد الدول المشاركة فى المعرض بلغ 28 دولة منها 17 دولة عربية هى مصر وهى اكبر دولة مشاركة يليها عمان و لبنان وسوريا و الأردن و الإمارات والكويت و السعودية و العراق وفلسطين والسودان و البحرين و تونس والجزائر و قطر و المغرب و ليبيا و11 دولة أجنبية هى المملكة المتحدة و إيران وتركيا و كندا و اليابان و السويد و بروناى و إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و باكستان .

وأضاف وزير الإعلام و رئيس لجنة معرض مسقط الدولى للكتاب، أن المشاركات ستتوزع فى قاعة المعرض بالمركز و سيتم تخصيص مواقع للجهات الرسمية والكتاب الأجنبى بالإضافة إلى كتاب الطفل و الفعاليات و المناشط المرتبطة به مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المشغولة للمعرض بلغت 114ر12 مترمربع بواقع 1200 جناح موضحا معاليه أن عدد المشاركات الرسمية بلغ 53 مشاركة من جهات من مختلف دول العالم كما أشار إلى أن عدد المشاركين فى قسم الكتاب الأجنبى بلغ 32 دار نشر و مكتبة من دول خليجية و عربية وأجنبية .

من جانبه استعرض الشيخ حمد بن هلال المعمرى وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية نائب رئيس لجنة معرض مسقط الدولى للكتاب جهود اللجنة الثقافية فى الإعداد للمعرض و الفعاليات و الندوات و الصالونات الثقافية التى ستقام طيلة أيام المعرض إضافة إلى العروض المسرحية و الأمسيات الشعرية المصاحبة .

وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام المعرض الاحتفاء بإنجازات عدد من العلماء الراحلين قبل فترة قصيرة فى ندوة مخصصة لهم إضافة إلى ندوة أخرى حول الفنان عبد الحسين عبدالرضا.

كما استعرض على بن خلفان الجابرى وكيل وزارة الإعلام خلال المؤتمر جهود اللجنة الإعلامية فى التحضير للمؤتمر و المرافق المعدة لخدمة الإعلاميين الذين سيغطون هذا الحدث الكبير.