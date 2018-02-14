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وزير الأوقاف:"اليوم السابع" أصبح علامة فى مجال الصحافة العصرية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:11 م
وزير الأوقاف:"اليوم السابع" أصبح علامة فى مجال الصحافة العصرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف


كتب - إسماعيل رفعت
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إنه عندما نتحدث عن احتفال اليوم السابع بمرور 10 سنوات على انطلاقته المهنية، نتحدث عن عشر سنوات من الإنجاز، أسهمت خلاله  فى رفع مستوى الوعى بكثير من القضايا الوطنية.

وأشار الوزير،  إلى أداء "اليوم السابع" إلى جانب الملاحقة السريعة، والمتتابعة للأحداث، بالسبق فى كثير من القضايا والأخبار، من خلال العمل الدءوب على مدار الساعة، والإدارة الناجحة الحاسمة المتميزة، إضافة إلى نخبة من كُتاب الرأي المتميزين الذين يثرون العمل المهنى موقعًا وصحيفة، بالإضافة إلى المزيد من الرأي والتحليل والنقاش، فهو يجمع بين الخبر والرؤية، حتى صار"اليوم السابع" علامة فى مجال الصحافة العصرية.

وهنأ وزير الأوقاف، مؤسسة "اليوم السابع" ورئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح، بالاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق موقعها الإلكترونى.

واحتفلت مؤسسة "اليوم السابع"، أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق موقعها الإلكترونى.

 

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