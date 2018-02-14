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وزيرتا التخطيط والتضامن الاجتماعى فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية غدا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:28 م
وزيرتا التخطيط والتضامن الاجتماعى فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية غدا اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية


الإسماعيلية -صبرى غانم
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، أنه من المنتظر أن يتم صباح الغد الخميس، استقبال وزيرتى التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والتضامن الاجتماعى، والوفد المرافق لهما من قيادات الوزارة، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر ديوان عام المحافظة، خلال الزيارة المرتقبة لكل منهما للمحافظة.
 
وتأتى زيارة وزيرة التخطيط للاسماعيلية، للاعلان الرسمى للاسماعيلية أول محافظة إلكترونية على مستوى محافظات مصر، بعد الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات الجماهيرية، وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة الجماهير والمستثمرين بالمحافظة .
 
وتقوم وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيارة ميدانية لمستشفى القوات المسلحة لعلاج الادمان بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى بالاسماعيلية .
 
 

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