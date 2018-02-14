وزيرة السياحة: تعديل قانون الغرف السياحية لإجراء انتخابات فى أقرب وقت

كتبت ميرفت رشاد

التقت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة السياحة لإعادة القطاع لإعادة مصر لمكانتها السياحية الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

كما أكدت المشاط على أن نجاح القطاع السياحى سيؤتى بثماره من خلال المسئولية المشتركة للأطراف ذات الصلة بالقطاع من الوزارات المختلفة والمحافظات السياحية ومجلس النواب، واتحاد الغرف السياحية والمستثمرين.

وقامت الوزيرة بعرض بعض الملفات الهامة لوزارة السياحة فى الفترة الحالية ومنها ملف انتخابات الغرف السياحية حيث أكدت الوزيرة على أهمية الإسراع فى إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف لتكون معبرة عن القطاع لحل المشكلات المتعلقة بصناعة هذا القطاع الحيوى، ولهذا تعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل وبالتنسيق مع الاتحاد لإجراء تعديل على قانون الغرف السياحية لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن لضمان سلامة العملية الانتخابية.

أما الملف الثانى فهو تعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أهمية التدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية والتى قد تأثرت بشكل كبير فى الفترة الماضية، وقالت أنه فى هذا الصدد تقوم الوزارة ممثلة فى قطاع الفنادق بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لوضع برنامج شامل لتدريب العاملين بالقطاع فى ضوء متطلبات السوق وتغطية المحافظات وعلى رأسها المحافظات السياحية.

كما تطرقت الوزيرة إلى ملف الترويج والتحفيز، موضحة أن الوزارة ستقوم بتحديث آليات هذا الملف آخذة فى الاعتبار أنشطة الدول المنافسة للسوق المصرى سياحيا حتى يتسنى للقطاع السياحى الانطلاق فى ضوء المستجدات الدولية المتلاحقة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق الكامل والفعال مع الوزارات المختلفة التى تخدم الحركة السياحية وصناعة السياحة خاصة وزارات الآثار والثقافة والطيران وذلك لتعظيم تجربة السائح خلال زيارته للمقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة للنهوض بالبنية التحتية وتطويرها فى المحافظات السياحية وهذا من خلال استمرار التعاون معهم من خلال اللجنة العليا لدعم المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وفيما يخص ملف العمرة أكدت الوزيرة أنه استجابة لطلبات الشركات العام الماضى لن يقتصر موسم العمرة على ثلاثة أشهر فقط وهم رجب وشعبان ورمضان، موضحة أنه سيتم وضع ضوابط موسم العمرة خلال الأسبوع القادم.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى أنها تولى اهتماما كبيرا ببورصة برلين للسياحة ITB والتى تعد من أهم المعارض السياحية الخارجية، موضحة أن الوزارة تعمل على تقديم مضمون مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، لافتة إلى أهمية لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة فى البورصة لإعادة المصداقية وتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى، مضيفة أنه سيتم عقد لقاءات مهنية مع ممثلى سلاسل الفنادق العالمية لزيادة الاستثمار السياحى بمصر فى الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء أشارت الوزيرة إلى أنها قامت منذ توليها حقيبة السياحة بالعمل على فتح كافة الملفات والاستماع لمقترحات وآراء كافة الأطراف المعنية بصناعة السياحة للنهوض بهذا القطاع الذى يمس مصر أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا.