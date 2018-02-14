هبوط طائرة ركاب أمريكية اضطراريا فى مطار "هونولولو" الدولى بسبب عطل

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هبطت طائرة ركاب أمريكية، تابعة لشركة (يونايتد إيرلاينز)، اضطراريا اليوم الأربعاء فى مطار (هونولولو) الدولى بولاية هاواى الأمريكية.



وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ بأن الطائرة من طراز (بوينج - 222-7777) وكانت قادمة من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحمل على متنها 370 راكبا.. مشيرة إلى أنها هبطت بسلام بعد أن فقد المحرك النفاث المثبت على الجناح الأيمن غلافه الخارجى، مما أدى إلى حدوث اهتزازات خطرة كان يمكن أن تؤدى إلى تصدع الطائرة وسقوطها.



وأضافت أن فريق الإنقاذ الجوى والإطفاء استقبلوا الطائرة عند المدرج للتأكد من خروج الركاب بسلام، فيما تتعاون الشركة مع فريق تحقيقات المجلس الوطنى للسلامة والنقل الفيدرالى للوقوف على ملابسات الحادث.