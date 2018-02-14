نقيب المرشدين السياحيين: "اليوم السابع" الأكثر احترافية ومهنية

نقيب المرشدين السياحيين: "اليوم السابع" الأكثر احترافية ومهنيةالأربعاء، 14 فبراير 2018 10:49 م
حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن صحفيى اليوم السابع هم الأكثر احترافية ومهنية، وهو ما ينعكس على الأداء العام للجريدة، حيث يشعر القارئ عند قرائته لأى موضوع يتم نشره بها، أن من يتحدث هو صاحب المشكلة نفسه، أو العامل بها، وليس الصحفى، نتيجة لتحريهم الدقة.
وأكد "النحلة"، أن اليوم السابع هى الأوسع انتشارا، وتميزت بمهنية شديدة فى موضوعاتها الخاصة بالمرشدين السياحيين، موجها التهنئة للقائمين على الجريدة بمرور 10 سنوات على بدء عملها.
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