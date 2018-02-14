نقيب الصيادلة يدعو لعمومية طارئة 2 مارس المقبل لبحث قرار تجميد صلاحيته





كتبت آية دعبس

دعا الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، كافة الصيادلة لحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية، وذلك يوم الجمعة 2 مارس المقبل، لإعادة النظر فى قرارات مجلس النقابة، وهيئة المكتب الخاصة بتجميد صلاحياته وممارسة عمله كنقيب للصيادلة، وإحالته للتأديب، وكافة القرارات التى اتخذها المجلس منذ 15 يناير الماضى.

وأوضح عبيد، فى دعوته، أن العمومية الطارئة جائت تلبية لمطلب موقع من أكثر من 200 صيدلى، من المسددين لاشتراكات النقابة عن عام 2017، مشيرا إلى أن جدول أعمال العمومية يتضمن:" مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، والنظر فى إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة بقرار من الجمعية العمومية، وبحث تصرفات بعض أعضاء المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة".

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه سيتم إعادة النظر فى إقرار اللائحة الداخلية للعمل داخل النقابة والمقترحة من المجلس فى 2015، بالإضافة إلى طرح النظر فى البدلات الممنوحة لأعضاء مجلس النقابة.

وكان قد اجتمع مجلس نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، وتم عرض عدد من الشكاوي وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بمجلس رقم 53 بتاريخ 28 أكتوبر الماضى لفحص مخالفات منسوبة للنقيب، وقرر المجلس إحالة النقيب للتحقيق طبقًا لمواد القانون التى نظمت ذلك، مع إيقافه 3 شهور عن ممارسة مهامه للصيادلة، كإجراء احترازى لعدم التأثير على سير عملية التحقيق.