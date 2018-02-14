نقابة العاملين بالمرافق تعقد مؤتمرًا جماهيريا بالإسكندرية اليوم لدعم السيسي





كتب محمود راغب

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة الدكتور عادل نظمى، مؤتمرها الأول، لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة، وذلك بمقر الاتحاد المحلى لعمال محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء.

وسيشارك فى المؤتمر مجالس إدارات اللجان النقابية للعاملين بالكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقد اجتماع موسع لبحث خطة التحرك العمالى فى الانتخابات الرئاسية القادمة نهاية مارس المقبل والتأكيد على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.