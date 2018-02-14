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نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

الأربعاء، 14 فبراير 2018 10:46 م
نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالبدرشين مشاجرة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص مساء اليوم الأربعاء بمنطقة البدرشين بالجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لضبط طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين أشخاص من عائلتين بإحدى قرى المركز، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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مشاجرة بين عائلتين

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