ميزانية الدفاع للجيش الأمريكى فى 2019 تشمل 5.2 مليار دولار مساعدات للقوات الأفغانية

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قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن هناك طلبا بتقديم مساعدات تقدر بحوالى 2ر5 مليار دولار لدعم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية من ميزانية الدفاع للجيش الأمريكى للعام المالى 2019.

وقال مدير ميزانية الجيش الأمريكى الجنرال بول تشامبرلين-بحسب مانقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية- إن الطلب يتضمن ما يقرب من 2ر5 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية و 4ر1 مليار دولار لمواجهة متطلبات مواجهة تنظيم داعش.



وقال الجنرال تشامبرلين للصحفيين إن "مبلغ 2ر3 مليار دولار من هذا الطلب وفر فى المقام الأول لدعم حشد الجنود الأفغان والمحافظة على مستويات قوة النهاية الحالية فى أفغانستان والعراق".



ويأتى ذلك مع الجهود التى تبذلها الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الدوليون لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن الأفغانى.



وخلال زيارة لقاعدة عسكرية للقوات المسلحة الأفغانية فى كابول فى اواخر يناير، قال الرئيس الأفغانى محمد أشرف غانى أن الحكومة تعمل على زيادة تعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة الأفغانية.



وقال الرئيس الأفغانى أن الحكومة تدرس أيضا ترتيبات خاصة لتعزيز قدرات القوات الجوية الأفغانية وستتخذ خطوات أخرى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.



وفى الوقت نفسه، قال قائد القوات الجوية الأمريكية البريجدير جنرال لانس بانش مدير العمليات المستقبلية فى وقت سابق أن القوات الجوية الأفغانية هى إحدى المنظمات الأكثر فتكا التابعة لقوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى، وأن الجهود جارية لمضاعفة حجم القوات الجوية الأفغانية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2023 ووفقا لبانش، تم تسليم أول أربعة طائرات من طراز هو -60 بلاك هوك إلى القوات الجوية الأفغانية، وقد تخرج أول ستة طيارين من التدريب.

وأضاف: "إننا نتوقع أن يكون لدينا ثمانية طواقم كاملة فى بداية موسم القتال فى عام 2018. ومروحيات بلاك هوك التى استلمتها أفغانستان هى الأولى من أصل 159 سنقوم بتوفيرها لهم".