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مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يشيد بالدور الروسى بعقد مؤتمر سوتشى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:53 م
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يشيد بالدور الروسى بعقد مؤتمر سوتشى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى


(أ ش أ)
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أشاد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى اليوم الأربعاء، بالدور الروسى بعقد مؤتمر سوتشي.

وقال الجعفرى خلال كلمته بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى سوريا أوردتها قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية: " لقد أثبت مؤتمر الحوار الوطنى السورى إن العملية السياسية فى سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أى تدخل خارجى وملتزمون بما صوت عليه السوريون فى سوتشى ولسنا معنيين بأى لجنة خارجية".

وأوضح الجعفرى بأن المشاركين فى مؤتمر سوتشى مثلوا مختلف شرائح المجتمع السوري، وشدد مندوب سوريا على أن الحكومة السورية مع أى مسار سياسى يحقن دماء الشعب السورى ويحافظ على وحدة البلاد ويضمن عدم المساس بسيادتها .


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سوريا

مؤتمر سوتشى

روسيا

الأمم المتحدة



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