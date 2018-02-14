مندوب سوريا بمجلس الأمن: يجب أن تنتهى الانتهاكات الأمريكية للأراضى السورية





كتب أحمد عبد الرحمن

قال بشار الجعفرى مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولى، إن الانتهاكات الأمريكية للأراضى السورية يجب أن تنتهى، مشيداً بالدور الروسى بعد عقد مؤتمر سوتشى للحوار.

وأكد الجعفرى، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن الشعب السورى وحده هو من يحدد مصير بلاده.