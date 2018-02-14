مقتل 40 حوثياً فى غارات للتحالف العربى قرب مدينة الحديدة اليمنية





كتب أحمد عبد الرحمن

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن 40 من ميليشيات الحوثى قتلوا فى غارات للتحالف العربى عند الدوار الجنوبى لمدينة الحديدة اليمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.