مقتل 4 جنود فى هجوم مسلح بجنوب غرب باكستان

مقتل 4 جنود فى هجوم مسلح بجنوب غرب باكستانالأربعاء، 14 فبراير 2018 09:43 ص
الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 جنود بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على حافلة تقل جنودا من القوات شبه العسكرية فى جنوب غرب البلاد.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء عن عبد الرزاق شيما رئيس شرطة مدينة كويتا قوله إن الهجوم وقع فى حى سرياب، مشيرا إلى أن المسلحين كانوا يقودون دراجات بخارية، وتمكنوا من الفرار عقب تنفيذ الهجوم.
ولم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الهجوم، فيما شنت الشرطة حملة لتمشيط المنطقة وملاحقة مرتكبى الهجوم.
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