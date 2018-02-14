video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 15 روسياً يعملون لدى شركة أمن خاصة فى شرق سوريا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:45 م
مقتل 15 روسياً يعملون لدى شركة أمن خاصة فى شرق سوريا القوات الروسية - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 15 روسياً على الأقل يعملون لدى شركة أمن روسية إثر انفجار مستودع أسلحة تابع لهذه الشركة فى شرق سوريا قبل أيام، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "قتل 15 عنصر حماية من الروس يعملون لدى شركة أمن روسية خاصة جراء انفجار مستودع أسلحة تابع للشركة السبت فى منطقة طابية جزيرة فى محافظة دير الزور" فى شرق سوريا.

وقتل فى التفجير ذاته سبعة أشخاص آخرين غالبيتهم من المسلحين السوريين الموالين لقوات النظام، بحسب المرصد.

وتعمل شركة الأمن الروسية هذه بحسب عبد الرحمن فى "حماية حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري"، مرجحاً أن يكون وجودهم فى تلك المنطقة مرتبطاً "بمحاولة قوات النظام السيطرة على حقل كونيكو للغاز" الذى تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وقتل العناصر الروس بحسب المرصد، بعد يومين من استهداف التحالف الدولى بقيادة أمريكية فجر الخميس الماضى مقاتلين موالين للنظام حاولوا التقدم الى مركز لقوات سوريا الديمقراطية قرب حقل كونيكو الواقع على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأعلن التحالف الدولى إثر ذلك أن الغارات جاءت "لصد العمل العدائي" وفى "إطار الدفاع المشروع عن النفس" فيما قدر مسؤول عسكرى أميركى "مقتل أكثر من مئة عنصر من القوات الموالية للنظام" فى الغارات.

وتمكن المرصد السورى من توثيق مقتل 45 مسلحاً سوريا موالين للنظام جراء هذه الضربات.

واعتبرت دمشق ضربات التحالف "جريمة حرب" فى وقت وصفتها حليفتها موسكو بالأمر "غير المقبول".

وتنتشر قوات النظام السورى بعد طردها تنظيم داعش على الضفة الغربية لنهر الفرات الذى يقطع المحافظة إلى جزئين، مع تواجد محدود على الجهة الشرقية.

فى المقابل تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفاف الشرقية حيث ما زال تنظيم داعش موجوداً فى بضعة جيوب.

 

        


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا تكشر أنيابها لإسرائيل.. نائب وزير الخارجية: سنسقط أى طائرة تعتدى علينا.. فيصل المقداد: واشنطن أخلت 1000 إرهابى داعشى.. ويؤكد: دمشق لا تمتلك أسلحة كيميائية.. ووزير خارجية أمريكا يطالب إيران بسحب تشكيلاتها

روسيا

اخبار سوريا

سوريا

امن



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة