مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى انفجار ثان ببوليفيا

مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى انفجار ثان ببوليفياالأربعاء، 14 فبراير 2018 09:32 ص
الشرطة فى بوليفيا ـ صورة أرشيفية
لاباز (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت السلطات البوليفية أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب عشرة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار ثان فى منطقة "الألتيبلانو" ببلدة "أورورو"، التى شهدت مؤخرا انفجارا قرب كرنفال أسفرعن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وقال وزير الداخلية البوليفى "كارلوس روميرو" - حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص عقب وقوع الانفجار، حيث بدأت السلطات التحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هذا الانفجار ناجم عن تسرب للغاز.
إضافة تعليق
نواب البرلمان ينتفضون ضد "أبو الفتوح" بعد كشف وجهه الإخوانى.. مطالب بمحاكمته لتحريضه ضد الوطن.. وأعضاء بالمجلس: يواصل الأكاذيب ويشوه الحقائق من أجل "حفنة دولارات".. والشعب كشف تآمره مع الجماعة لإسقاط الدولة
كبار الصحفيين والإعلاميين يهنئون "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على انطلاقه.. نقيب الصحفيين: مؤسسة شابة واعدة أثبتت وجودها.. ورئيس"الوطنية للصحافة": تلبى حاجة القراء الباحثين عن الحقيقة وتنشر كل الآراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة