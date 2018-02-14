مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى انفجار ثان ببوليفيا





لاباز (أ ش أ)

أعلنت السلطات البوليفية أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب عشرة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار ثان فى منطقة "الألتيبلانو" ببلدة "أورورو"، التى شهدت مؤخرا انفجارا قرب كرنفال أسفرعن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وقال وزير الداخلية البوليفى "كارلوس روميرو" - حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص عقب وقوع الانفجار، حيث بدأت السلطات التحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هذا الانفجار ناجم عن تسرب للغاز.