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مفتى الجمهورية ينعَى الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:11 م
مفتى الجمهورية ينعَى الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية


كتب لؤى على
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نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الأمير عبد العزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، الذى وافته المنية اليوم.

 وقدَّم مفتي الجمهورية -في بيان له اليوم الأربعاء- تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء المملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنات.

 

 

 

 


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