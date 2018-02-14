مفتى الجمهورية ينعَى الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود

نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الأمير عبد العزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، الذى وافته المنية اليوم.

وقدَّم مفتي الجمهورية -في بيان له اليوم الأربعاء- تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء المملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنات.