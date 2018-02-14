مفتى الجمهورية ينعَى الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود

مفتى الجمهورية ينعَى الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعودالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:11 م
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الأمير عبد العزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، الذى وافته المنية اليوم.
وقدَّم مفتي الجمهورية -في بيان له اليوم الأربعاء- تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء المملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنات.
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