video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص جراء انهيار مبنى فى سريلانكا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:04 م
مصرع 7 أشخاص جراء انهيار مبنى فى سريلانكا انهيار مبنى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فى سريلانكا اليوم الأربعاء جراء انهيار مبنى بمنطقة مزدحمة من العاصمة كولومبو.

وقال المتحدث باسم الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية - إن قوات الشرطة والإطفاء يبحثون عن محتجزين محتملين تحت الحطام، مضيفا أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد المفقودين.

وأضاف المتحدث أن المبنى الذى انهار بضاحية "جراندباس" كان يستخدم كمخزن لمواد غذائية، فيما تجرى التحقيقات لمعرفة سبب الانهيار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سريلانكا تحتفل بالذكرى الـ70 ليوم الاستقلال

انهيار مبنى

سريلانكا

أخبار العالم اليوم

كولومبو



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة