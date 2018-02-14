مصرع 7 أشخاص جراء انهيار مبنى فى سريلانكا

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لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فى سريلانكا اليوم الأربعاء جراء انهيار مبنى بمنطقة مزدحمة من العاصمة كولومبو.

وقال المتحدث باسم الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية - إن قوات الشرطة والإطفاء يبحثون عن محتجزين محتملين تحت الحطام، مضيفا أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد المفقودين.

وأضاف المتحدث أن المبنى الذى انهار بضاحية "جراندباس" كان يستخدم كمخزن لمواد غذائية، فيما تجرى التحقيقات لمعرفة سبب الانهيار.