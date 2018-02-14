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مصرع 22 تلميذا بحادث سير فى نيجيريا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 12:01 ص
مصرع 22 تلميذا بحادث سير فى نيجيريا حادث اصطدام حافله - أرشيفية


أ ف ب
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لقى 22 تلميذا وسائقهم مصرعهم الثلاثاء حين اصطدمت حافلتهم بشاحنة فى شمال نيجيريا، كما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وكان التلامذة فى طريقهم من مدرستهم الثانوية الحكومية فى ولاية بوتشى الى مدينة كانو فى رحلة مدرسية، حين فقد سائق الحافلة التى يستقلونها السيطرة على عجلة القيادة اثناء محاولته تفادى حفرة فى الطريق، بحسب ما أوضح كابيرو داورا المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق فى كانو.

وقال داورا إن "22 تلميذا لقوا مصرعهم مع سائقهم فى التصادم، فيما اصيب ثلاثة اخرون بجروح بالغة" فى الحادث الذى وقع فى بلدة غايا على بعد نحو 50 كلم من كانو.

وأشار إلى ان "السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بشاحنة وجها لوجه".

وحوادث الطرق شائعة فى نيجيريا بسبب سوء وضع الكثير من الطرق وتهور السائقين والقيادة بسرعة فائقة، فضلا عن تهالك كثير من السيارات وتحميل الركاب بشكل أكبر من الطاقة الاستيعابية للسيارات.


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نيجيريا

حافلة

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حادث سير



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