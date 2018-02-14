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مصرع طفل بعد سقوطه من شرفة منزله بالسويس

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:51 م
مصرع طفل بعد سقوطه من شرفة منزله بالسويس مصرع طفل


السويس- سيد نون
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لقى طفل عمره "عامان" مصرعه بالسويس،، إثر سقوطه من شرفه شقة أسرته السكنية بحى فيصل بالسويس.
 
وقررت النيابة العامة بالسويس تسليم جثة الطفل لأسرته من أجل دفنه، بعد استماع النيابة لشهادة أفراد أسرته.
 
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من نقطة مستشفى التأمين الصحى بالسويس العام، بوصول الطفل "عمر"، مصابا إثر سقوطه من الدور السادس بمنزل أسرته.
 
وقال مصدر طبى، إن الطفل توفى بسبب سقوطه من شرفه سكنية بالدور السادس، وإنه أصيب بكسور أدت إلى وفاته.
 
وانتقل ضباط مباحث مديرية أمن السويس إلى منزل الطفل الذى سقط منه، واستمعوا إلى شهادة الشهود، الذين أكدوا أن الطفل سقط من شرفه المنزل.
 
 
مصرع طفل
مصرع طفل
 

 


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