مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بسبب انفجار عبوة ناسفة بالصومال

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بسبب انفجار عبوة ناسفة بالصومالالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:23 م
الصومال
أ ش أ
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لقى شخص على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون؛ جراء انفجار عبوة ناسفة فى العاصمة الصومالية مقديشو.
ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، عن عبدالعزيز على إبراهيم المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلى الصومالية أن الانفجار وقع عند تقاطع الكيلومتر 4
.
ولفت المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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