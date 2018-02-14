مستوطنون يعتدون بوحشية على شاب مقدسى عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى





أ ش أ

قام مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، بالاعتداء بالضرب على شاب فلسطينى مما أسفرعن إصابته بجروح وفقد الوعى، فى منطقة باب السلسلة (أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك) فى القدس المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطينى فإن طواقه عملت على نقل المصاب وهو فاقد للوعى، نتيجة إصابته فى رأسه، من البلدة القديمة فى القدس إلى المستشفى.

ووصفت إصابة الشاب بأنها متوسطة.

وقال مسؤول الإعلام فى دائرة الأوقاف فراس الدبس، أن الشاب المعتدى عليه يدعى مصطفى المغربى، وأن المستوطنين انهالوا عليه بالضرب المبرح عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة حيث كان فى طريق خروجه من المسجد الأقصى.

وأضاف أن الشاب أصيب بجروح فى وجهه، وفقد الوعى وقدم له العلاج الأولى من قبل الشبان، ثم نقل للمستشفى لتلقى العلاج.