video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يعتدون بوحشية على شاب مقدسى عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:17 م
مستوطنون يعتدون بوحشية على شاب مقدسى عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى القدس


أ ش أ
إضافة تعليق

قام مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، بالاعتداء بالضرب على شاب فلسطينى مما أسفرعن إصابته بجروح وفقد الوعى، فى منطقة باب السلسلة (أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك) فى القدس المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطينى فإن طواقه عملت على نقل المصاب وهو فاقد للوعى، نتيجة إصابته فى رأسه، من البلدة القديمة فى القدس إلى المستشفى.
ووصفت إصابة الشاب بأنها متوسطة.

وقال مسؤول الإعلام فى دائرة الأوقاف فراس الدبس، أن الشاب المعتدى عليه يدعى مصطفى المغربى، وأن المستوطنين انهالوا عليه بالضرب المبرح عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة حيث كان فى طريق خروجه من المسجد الأقصى.

وأضاف أن الشاب أصيب بجروح فى وجهه، وفقد الوعى وقدم له العلاج الأولى من قبل الشبان، ثم نقل للمستشفى لتلقى العلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يهدم منشأة تجارية فى بلدة العيسوية بالقدس

مفتى روسيا يدرج زيارة القدس والمسجد الأقصى ضمن موسم الحج لمسلمى بلاده

تيلرسون: ترامب واضح فى أن الحدود النهائية بالقدس أمر يتفق عليه الطرفان

القدس

المسجد الأقصى

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

المحور توقف برنامج منى عراقى.. وتؤكد: المخالف لقيمنا لا مكان له على شاشتنا

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة