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مستشار شيخ الأزهر مهنئا "اليوم السابع": حصلت على ثقة الشعب المصرى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:09 م
مستشار شيخ الأزهر مهنئا "اليوم السابع": حصلت على ثقة الشعب المصرى محمد عبد السلام المستشار القانونى والدستوى للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر


كتب - لؤى على
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تقدم المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستوى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة لمؤسسة "اليوم السابع" بكافة منصاتها الإعلامية وجميع العاملين بها بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاقتها .. لعبت خلالها دوراً صحفياً وإعلامياً مهماً.
 
وقال على حسابه بـ"فيس بوك": "اليوم السابع نجحت خلال سنوات قليلة في الحصول على ثقة الشعب المصري باعتبارها نموذجاً إعلامياً متميزاً أسهم في التأكيد على روح الوطنية والإنتماء لدي المصريين..  كما لعبت دوراً مهماً أيضاً في الحرب على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف".
 
وأضاف: بهذه المناسبة، أتقدم بخالص التمنيات بمزيد من التقدم والرقي لمؤسسة "اليوم السابع" وجميع العاملين فيها .. مع التأكيد على أن الإعلام الهادف يمكن أن يلعب دورا مهماً  في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها وطننا الغالي ، وكذلك في مواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب .
مستشار شيخ الازهر يهنئ اليوم السابع
 

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